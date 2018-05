Ennesimo tentato furto a Campomarino, due uomini “sospetti” segnalati a Madonna Grande

E come purtroppo sempre più frequentemente accade, anche nelle scorse ore il territorio di Campomarino è stato preso di mira dalla criminalità. Fortunatamente per la comunità, sempre più vessata da problemi di questo tipo, a mettere i bastoni tra le ruote ai malviventi ci ha pensato un solerte cittadino che, con una buona dose di attenzione e puro senso civico, ha fatto in modo che un ennesimo raid non venisse messo a segno. “Il tutto è avvenuto alle 2.20, lungo via Madonna Grande, all’altezza della traversa con via San Michele” spiega Franco Di Paolo. “Dalla mia finestra mi sono accorto della presenza in strada di due soggetti, il cui comportamento e soprattutto l’abbigliamento mi ha fortemente insospettire. Erano entrambi vestiti di nero, da capo a piedi, anche con berretto nero, forse per meglio mimetizzarsi. Ho seguito con lo sguardo i loro movimenti, ed è risultato palese che uno dei due si è messo a fare il classico palo mentre il collega si è inoltrato verso una stradina, impedendo però dalla mia posizione di vedere cosa stesse tentando di fare. A quel punto ho allertato immediatamente il 112, continuando però a monitorare la situazione. Ed è stato probabilmente in quel frangente che il palo si è accorto della mia presenza alla finestra e ha lanciato l’allarme al collega, dando il via così ad una ritirata che ha di fatto anticipato di pochi minuti l’arrivo di una pattuglia di Carabinieri del Comando di Termoli. Da lì sono partite le ricerche da parte dei militari che, pur pattugliando con le torce tutta l’area, non hanno però ottenuto un riscontro positivo. Da quanto appreso sembra che i militari non abbiano individuato macchine in zona, elemento che potrebbe far propendere per l’ipotesi che i due siano stati accompagnati in loco da un terzo per poi tornare indietro a bordo di un mezzo rubato. Un’ipotesi tutt’altro che poco plausibile visto che proprio nei giorni scorsi, sempre in zona si sono consumati vari tentativi di furto auto e il furto di uno scuolabus. Un ultimo episodi o che conferma quanto il tema sicurezza sia particolarmente delicato nella realtà di Campomarino. Da una parte ci sono le forze dell’ordine, che fanno egregiamente il proprio lavoro, e dall’altra c’è la mole di lavoro a cui sono chiamati a rispondere gli uomini in divisa. Per comprenderne la portata bastano le cifre: il Lido, Nuova Cliternia, e naturalmente il paese, il tutto per 7500 ettari di territorio, un’area enorme. Ma non c’è solo questo. A incidere prepotentemente sul fattore sicurezza è anche l’ubicazione di Campomarino, che paga lo scotto di essere il primo comune della costa e quindi la prima realtà dove vanno a segno le ‘scorribande dalla criminalità organizzata proveniente dalla vicina Puglia.

