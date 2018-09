Ennesimo incidente davanti alla Casa degli Angeli, illesi i conducenti delle auto

Ancora un incidente stradale in un punto critico di Campobasso che è spesso teatro di sinistri. Nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 24 settembre) si sono scontrate due auto all’incrocio tra via Monte Sabotino e via Monte San Michele, nei pressi della Casa degli Angeli. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti delle autovetture. Sul posto le autorità competenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Proteste sono giunte dai cittadini della zona che sono spesso testimoni di scontri in quel tratto viario. Causati certamente da disattenzioni al volante, ma anche da una segnaletica, sia orizzontale, sia verticale, che non è sempre evidente.