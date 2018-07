Elio Germano a MoliseCinema 2018

24 luglio 2018 -19:00. E’ di poche ore fa la notizia che Elio Germano sarà tra i grandi protagonisti di MoliseCinema 2018.

Arriverà in Molise mercoledì 8 agosto e dalle 19.30 sarà a Casacalenda per parlare naturalmente di cinema, dei suoi lavori, del rapporto con la terra di origine, perché come è noto ha origini molisane, e del libro, prima uscita della collana “Pagine di MoliseCinema” che si intitola “Elio Germano Corpo Voce Istinto”, a cura di Raffaele Meale e Federico Pommier Vincelli.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp