Elicottero in azione per le indagini del sessantunenne scomparso

AGNONE. Una perlustrazione ad ampio raggio dell’elicottero dei Carabinieri Forestali questa mattina su Agnone per cercare di individuare quantomeno l’auto del professionista scomparso oramai da dieci giorni. Cime si ricorderà il 61enne nativo di un centro abruzzese ma residente con la famiglia ad Agnone si era allontanato da casa a fine maggio a bordo della sua Citroen bianca non facendo più rientro e facendo perdere le tracce. Subito la denuncia della moglie ai Carabinieri di Agnone. E ieri mattina l’aeromobile è atterrato sulla pista vicino l’ospedale per far salire a bordo il capitano Proietti responsabile della compagnia dei Carabinieri altomolisano. Dopo un paio d’ore l’elicottero ha fatto rientro ma dello scomparso nessuna traccia.

