Elezioni regionali: affluenza ore 19, ha votato il 38,98% degli aventi diritto

Affluenza bassa alle ore 19. Nella seconda rilevazione dell’affluenza alle urne per le elezioni regionali del Molise i votanti sono stati 129.125 pari al 38,98 per cento.

Alla stessa ora nelle consultazioni regionali del 2013 aveva votato il 32,96 per cento degli aventi diritto. In quella occasione però i seggi rimasero aperti domenica e lunedì. Stavolta invece si vota in solo giorno.

I seggi resteranno aperti fino alle ore 23, tutti i dati relativi all'affluenza, comune per comune, sono disponibili sul sito internet istituzionale dedicato alle regionali: www.elezioniregionemolise2018.it