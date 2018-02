Elezioni. Presentati i candidati di Fratelli d’Italia

TERMOLI. Dal rilancio dell’economia a quello del turismo, senza dimenticare il tema del lavoro tanto caro in un momento in cui il tasso di occupazione sta precipitando vertiginosamente. E ancora un aiuto alle famiglie e alle piccole e medie imprese come quelle dell’agricoltura che stanno vivendo il momento di maggior ‘buio’. Su tutto la difesa dell’Italia e dei suoi valori cardine, accanto anche alla difesa di quelli che sono i pilastri portanti del pensiero del centrodestra. Sono questi i temi del programma elettorale di Fratelli d’Italia che oggi pomeriggio, nella sede di via Inghilterra a Termoli, ha presentato i propri candidati alle elezioni Politiche del 4 marzo. Accanto a Michele Iorio e Mario Pietracupa, infatti, sono stati presentati coloro che hanno deciso di metterci la faccia e scendere in campo in prima persona come Francescopaolo Baccari, Giuseppina Rutigliano e Maria Domenica D’Alessandro.

