Elezioni Oratino, riammessa la lista dell’ex sindaco Iannotti

ORATINO. Il Tar Molise riammette alla competizione elettorale del 10 giugno prossimo, la lista ‘Oratino’ capeggiata dall’ex sindaco Orlando Iannotti. Quest’ultima era stata inizialmente esclusa dalla Commissione Circondariale di Campobasso con verbale n.85 del 12.005.2018, in seguito alle improvvise rinunce alle candidature fatte pervenire il giorno di presentazione della lista da tre candidati consiglieri direttamente presso la Casa Comunale e mai comunicate ai rappresentanti della lista stessa.

Tale circostanza aveva fatto venir meno il numero minimo di 7 componenti della lista “Oratino” con conseguente esclusione della stessa.

Conseguente il ricorso presentato dall’ex sindaco Iannotti che il TAR Molise con sentenza n.281/2018 ha accolto rendendo inefficace la rinuncia alla candidatura presentata da un candidato della lista “Oratino” in quanto tardiva ed effettuata dopo l’avvenuta presentazione della lista stessa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise ha così accettato integralmente le tesi degli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, cui si era rivolto l’ex sindaco Iannotti, evidenziando che “se è vero che l’accettazione della candidatura nelle liste per le elezioni comunali ben può essere rinunciata dall’interessato mediante un autonoma dichiarazione di volontà, è pur vero che ciò deve avvenire entro un termine certo e ragionevole che va individuato con il momento della presentazione delle liste medesime all’Ufficio competente; infatti, da tale momento l’accettazione della propria candidatura fuoriesce dalla sfera di disponibilità del soggetto che l’aveva in precedenza espressa, rimanendo consolidati i propri effetti, essendo insensibile alle vicende ad essa successive. Altrimenti opinandosi, si pregiudicherebbero le esigenze di certezza che caratterizzano precipuamente il procedimento elettorale e la posizione degli altri candidati nella medesima lista, che vedrebbero pregiudicata la propria posizione per effetto di vicende ad essi estranee e in alcun modo fronteggiabili.

Soddisfazione è stata espressa da Iannotti per il buon esito del ricorso. E quindi, oltre a ‘Obiettivo Comune’ e ‘Riscriviamo Oratino’ in competizione rientra anche ‘Oratino’. E tornano dunque ad essere tre le liste in lizza per le prossime amministrative nel piccolo comune a due passi dal capoluogo.

