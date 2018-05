Elezioni Larino, riammessa la lista ‘Larinascita’

Accolto il ricorso presentato al Tar Molise La lista Larinascita riammessa alla competizione elettorale. “Siamo fiduciosi che i giudici amministrativi accoglieranno le nostre istanze, perché siamo consapevoli della correttezza dei nostri atti. È ancora più forte la voglia di consentire alla nostra città di voltare pagina”. Così annunciavano nella serata di giovedì i rappresentanti de “Larinascita”, una delle liste che aveva avanzato la propria candidatura per la guida di Palazzo Ducale e successivamente esclusa dalla tornata elettorale del prossimo 10 giugno su decisione assunta dalla Commissione elettorale. Un provvedimento sicuramente inaspettato, anche per gli altri competitor in gara. Convinti della bontà del proprio operato rispetto alla normativa che regolamenta la presentazione e l’ammissione della candidatura, i rappresentanti de Larinascita non hanno esitato a conferire l’incarico legale agli avvocati Salvatore Di Pardo, Andrea Latessa, Giuliano Di Pardo e Nicola Scapillati per un urgente ricorso al TAR Molise. Sul caso la riserva è stata sciolta questo pomeriggio, consegnando alla lista inizialmente ricusata un atteso verdetto di accoglimento. Il Giudice ha accertato che non vi fossero dubbi sulla volontà dei presentatori di sottoscrivere la lista Larinascita sussistendo indizi gravi, precisi e concordanti in ordine a tale aspetto nonostante i fogli non fossero fisicamente congiunti. In particolare – commentano gli avvocati Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, Andrea Latessa e Andrea Scapillati – la sentenza è assolutamente innovativa in quanto è stata data particolare valenza alla dichiarazione resa in tema di privacy. È in sostanza la prima applicazione della normativa sulla privacy in tema di giudizio elettorale.

