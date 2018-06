Elezioni Larino, operazioni di voto con non poche polemiche: una scheda fotografata e disagi

LARINO. Mancano poche ore alla fine dell’espletamento delle operazioni di voto che, in particolare a Larino, sono state caratterizzate da non poche polemiche e uno spiacevole incidente. All’interno della scuola Novelli tre persone, tra le quali una donna con problemi di salute, sono rimaste bloccate all’interno di un ascensore per quasi tre quarti d’ora. La situazione si è sbloccata solo all’arrivo del tecnico. La donna di 63 anni sta meglio ed è tornata a casa dopo aver completato le operazioni di voto. E sempre a Larino polemiche per una foto di una scheda elettorale, appena votata, fotografata e fatta girare sul web. Dovrebbero esserci conseguenze penali visto che lo screenshot riporta anche l’intestatario del cellulare che ha divulgato lo scatto, anche se non ci è dato sapere se corrisponda anche all’autore del reato. Il problema principale della foto alla scheda è che si può essere accusati di voto di scambio.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp