Elezioni, LARINascita fuori dai giochi. Lo ha deciso il Consiglio di Stato

Dal movimento LARINascita riceviamo e pubblichiamo la seguente nota.

Ora è ufficiale, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Commissione Elettorale Circondariale di Larino e della Prefettura di Campobasso che hanno ritenuto di doversi battere fino all’ultimo grado del giudizio amministrativo-elettorale per negare la partecipazione della nostra lista alla competizione elettorale dopo che era stata già ricusata e riammessa a seguito della sentenza del TAR Molise.

Tutte quelle persone che fino all’ultimo hanno sperato di poter far parte della sfida per la guida della città, senza di noi, senza le persone che per 10 anni hanno costantemente rappresentato la vera voglia di cambiamento dei larinesi, possono stare serene. La macchina burocratica, quando vuole, sa funzionare davvero benissimo. È un grave ed irreparabile danno al gioco democratico quello che si è verificato, a discapito soprattutto di tutte le persone, e sono davvero tante, che sperano di essere rappresentate da persone libere, oneste, coraggiose e prive di catene di interessi da privilegiare, proprio quella proposta politica che abbiamo voluto offrire come strumento più efficace per aprire una pagina nuova della vita della nostra comunità. In questi giorni non ci siamo fatti distrarre dalla burocrazia e abbiamo sempre tenuto a mente i veri obiettivi da realizzare. Abbiamo definito il programma elettorale con i temi che stanno a cuore ai larinesi. Rimarrà il ricco bagaglio di idee che saprà andare oltre il singolo progetto e potrà arricchire futuri percorsi. Ora dobbiamo lasciare agli altri il compito di creare le condizioni per la rinascita della vita sociale e culturale della città. Grazie a tutti voi che in questi giorni non ci avete fatto mancare il vostro affetto e il vostro sostegno per noi preziosi.

