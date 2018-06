Elezioni comunali, affluenza alle ore 19

Questa l’affluenza registrata alle ore 19 nei 14 comuni chiamati al voto oggi, domenica 10 giugno.

Per quanto riguarda i paesi in provincia di Campobasso a votare sono stati in tutto il 41,92%, più alta rispetto alle scorse comunali che fu invece del 29,17%.

Il dato più alto si è registrato a Campochiaro dove a votare è andato il 46,99% contrariamente alla tornata precedente dove fu invece più alta pari al 52,45%.

Al secondo posto si posiziona Oratino con il 45,61% (prec. 36,75%), a seguire Larino con il 45,15% (prec. 21,41%). Mentre, a Guglionesi a votare alle 19 è andato il 43,77% (prec. 29,91%).

Per quel che concerne, invece, i comuni nella provincia di Isernia, l’affluenza alle 19 è stata del 52,14% e anche in questo caso più alta rispetto al dato delle scorse comunali che fu invece del 37,91%.

Il dato più elevato si registra sempre a Montaquila con il 59,49% (prec. 42,80%), a seguire il centro più grande Venafro con il 52,76% (prec. 37,84%).

Per la presa visione del dato relativo all’affluenza in tutti i paesi, cliccare qui.

