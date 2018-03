Elezioni. Candidati in ritirata, è un mini esercito: tra sorprese e cambi di casacca

Il cerchio si è chiuso nella notte, in alcuni casi di prima mattina. Incertezza e confusione hanno caratterizzato le ore antecedenti la scadenza del termine per le presentazioni delle liste per centrodestra e centrosinistra. Le sorprese ci sono state, così come i cambi di casacca.

Alle 12 di ieri in Corte d’Appello i giochi si sono definitivamente chiusi: 4 i candidati presidenti, come anticipato ieri, 17 le liste e 329 gli aspiranti consiglieri regionali. A sostegno di Donato Toma, a capo del centrodestra, ci saranno ben 10 raggruppamenti. Forza Italia ha schierato i big, partendo dal consigliere regionale uscente Nicola Cavaliere che ha alle spalle due legislature in regione. In lista anche Michele Di Bartolomeo, figlio dell’ex sindaco di Campobasso, Nico Romagnuolo, Massimiliano Scarabeo e Pompilio Sciulli, presidente dell’Anci Molise. Fratelli d’Italia riparte dal coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, che sarà accompagnato dall’avvocato Gianfederico Cecanese, dall’ex sovranista Giovancarmine Mancini e da Quintino Pallante. La Lega punta tutto su Aida Romagnuolo in una lista in cui figurano molti volti nuovi. Tra i noti Gianluca Tramontano e l’ex forzista Filomena Calenda. Michele Iorio sarà il capolista di “Iorio per il Molise – Noi con l’Italia”. Con lui il fedelissimo Gianfranco Vitagliano e l’attore Eduardo Siravo. Con Vincnezo Niro in Popolari per l’Italia ci saranno Leo Antonacci, Domenico Di Baggio e Antonio Tedeschi. Orgoglio Molise sarà capeggiata da Vincenzo Cotugno: tra gli altri spiccano l’avvocato Antonio Galasso, l’ex sindaco di Campodipietra Gianluca Cefaratti e l’attuale primo cittadino di Santa Croce di Magliano, Donato D’Ambrosio. Con l’Udc l’uscente Giuseppe Sabusco, Salvatore Micone e Domenico Di Nunzio. Carlo Perrella guiderà la lista dei So- vranisti nella quale è presente il collega Giuseppe Saluppo. Infine i raggruppamenti dei Forconi, capolista l’ex sin- daco di Oratino Orlando Iannotti, e Popolo della Famiglia.