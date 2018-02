Edilizia scolastica. In Molise in arrivo dal Miur quasi 17 mln di euro per adeguamento sismico

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noto l’elenco dei Comuni beneficiari delle risorse destinate principalmente all’adeguamento alla normativa antisismica delle scuole, stanziate dalla Legge di bilancio per il 2017. In tutto, 1,058 mld di euro di cui quasi 17 mln spettanti al Molise che serviranno a finanziare gli interventi in 12 istituti scolastici di cui 6 in provincia di Isernia e 6 in provincia di Campobasso. Ad avere il finanziamento più corposo il plesso della ‘San Giovanni Bosco’ di Isernia di € 4.716.349,99 per l’adeguamento sismico degli edifici che ospitano materne ed elementari e la ‘San Pietro Celestino” destinataria di € 3.151.392,50 per la demolizione e ricostruzione di parte dell’edificio.

L’accordo sui Comuni beneficiari è stato raggiunto il 22 novembre scorso in Conferenza Unificata in base alle programmazioni regionali.

