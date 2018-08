Edilizia scolastica, a Isernia ammessi 5 progetti

ISERNIA. Sono 5 i progetti ammessi al piano triennale di interventi (2018-2020) del bando della Regione Molise in materia di edilizia scolastica. Lo comunica l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Sonia De Toma che in una nota fa sapere:

«Si tratta di somme ingenti e quanto mai necessarie, destinate innanzitutto agli adeguamenti sismici della ‘Scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII’, per un importo di € 1.850.000, e della ‘Scuola primaria e infanzia Giovanni XXIII’ di San Lazzaro, per un importo di € 2.870.000. Di rilievo – ha aggiunto l’assessore – anche la costruzione della palestra della scuola ‘Tagliente’ di San Lazzaro, il cui costo previsto è di € 933.450. Altri interventi sono relativi al completamento del Polo scolastico di San Leucio e all’adeguamento ed efficientamento della scuola per l’infanzia di via Umbria, che prevedono, rispettivamente, importi di € 970.000 e di € 2.870.000. È il caso di evidenziare – ha concluso De Toma – come tutti i progetti proposti dal nostro Comune siano stati ammessi, segno della bontà del lavoro della struttura tecnica dell’ente e dell’impegno politico dell’amministrazione comunale, in una materia, come quella dell’edilizia scolastica, quanto mai delicata e di rilievo per chiunque viva le problematiche legate alla scuola e ai luoghi destinati all’istruzione dei nostri figli».

