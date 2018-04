Edilizia in crisi. L’Ance presenta il decalogo ai quattro candidati presidente

“I candidati devono avere consapevolezza dello stato in cui versa oggi il settore edile nel Molise perché se vogliono governare questa regione devono conoscere le reali problematiche di un settore fondamentale per l’economia”. Così Cosmo Galasso, presidente dell’Ance (associazione nazionale costruzione edile) Molise. “Gli proporremo un decalogo – continua Galasso – Dieci punti in cui sviluppiamo problematiche ma forniamo anche soluzioni. Loro si confrontino idealmente con noi al tavolo per il rilancio di questo settore in grossa difficolta; non dimentichiamo che intorno ad una impresa si muove un intero mondo economico e dunque far ripartire edilizia significa far ripartire l’intera regione”. L’Ance come detto ha dunque presentato un documento di proposta in dieci punti per la risoluzione delle problematiche più urgenti del settore edilizio regionale. “Il lavoro è la priorità assoluta – si legge nel documento – visti anche i dati impietosi del settore (dal 2008 ad oggi sono state chiuse la metà delle aziende e sono stati persi 5mila operai su 8600).

