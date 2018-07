Edilizia allo stremo, appello dell’Acem alla politica

CAMPOBASSO. La crisi del settore edile in Molise ha animato il dibattito che si è svolto questa mattina, venerdì 13 luglio, presso il Centrum Palace di Campobasso. È stata soprattutto l’occasione per presentare anche l’attuale scenario in Molise, non certo dei più confortanti. Accanto al presidente dell’Acem (associazione costruttori edili e complementari del Molise) il presidente della Regione Molise, Donato Toma e l’assessore Vincenzo Niro. Tra i presenti anche gli assessori Cavaliere e Cotugno, il consigliere Scarabeo e due consiglieri del Movimento Cinque Stelle.

“Negli ultimi anni – fanno sapere dall’Acem – i lavoratori occupati in edilizia a livello regionale sono passati da 9.814 a 5.083; il numero di imprese attive da 1713 a 1160 e la massa complessiva da 70.697.039 euro a 34.294.060 euro. È evidente come in Molise, da quando è iniziata la crisi, gli indici di operatività del settore si siano ridotti del 50% dimezzando ogni parametro di riferimento.

Una delle cause principali che ha determinato questa situazione è senz’altro il ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione e il settore delle costruzioni è, in Italia, uno tra i comparti più colpiti da ormai questo insostenibile fenomeno. Un fenomeno che determina una situazione di estrema sofferenza per le imprese che realizzano lavori pubblici ed estende i suoi effetti su tutta la filiera, creando i presupposti per l’insolvenza di migliaia di aziende”.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

