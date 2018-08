E… la valle del Fortore?

Già detto tante volte della volontà di voler uccidere in tutti i modi il Molise, focalizziamo l’attenzione sul trattamento riservato alla valle del Fortore, tralasciando le tante proposte teoriche di rivalutazione di suddetta area, buttate qua e là da un politico piuttosto che da un altro della stessa risma, gente che più che pensare alla nostra terra, ha desiderato e desidera tutt’ora farsi bella con il tema per trarne vantaggio.

Detto in tante occasioni del proposito della locale politica di criticare chi riesce finalmente a mettere in pratica quanto da altre parti genera pane per altri italiani, (Via Francigena come esempio fra tanti), criticando per l’appunto con parole che ovviamente non hanno nulla di propositivo e tutto d’invidioso, è utile passare senz’altro a denunciare lo stato di abbandono della maggior parte del terreno coltivabile del circondario di Occhito e di conseguenza proprio di quella valle del Fortore che, per beghe e piccole-grandi invidie personali fra compaesani, da tempo immemorabile ormai, non riesce a proporre un proprio rappresentante, degno di tal incarico per risollevarne seriamente e proficuamente le sorti. In tanti ci hanno provato ed in tanti non hanno raggiunto l’obbiettivo, dando poi la colpa a chi non li ha votati per il risultato.

Ma davvero è solo colpa della politica? Quelli, i politici, pensano ad ingrassare derubandoci; ma noi, che facciamo per emanciparci da quelle sanguisughe? Nei borghi presenti in tutta la valle, ultimamente stiamo assistendo a due strani fenomeni che ne escludono a priori un terzo. Il primo è dato dalla partenza di buona parte di quei pochi giovani che ancora popolano queste desolate terre. Parlando con i di loro genitori, rimettersi di buona parola risulta d’obbligo, in quanto come minimo ci si sente rispondere con una serie, sempre la solita, di domande: “perché che deve fare qui mio figlio! Deve andare a zappare? E che mangia? Come fa a divertirsi?”; magari si parla di genitori che hanno una o più attività di piccola impresa o commerciali avviate e grazie a Dio funzionanti, o che dispongono di terreni agricoli, regolarmente abbandonati al proprio destino. Dall’altra parte, ecco fra noi ragazzi provenienti da terre lontane, qui esclusivamente per lavorare e farlo a testa bassa quando ciò viene loro permesso e non vengono accatastati in improbabili centri d’ospitalità da loro non voluti, ma che danno, sia pur in maniera quasi figurata, da vivere a chi non riesce proprio a scappare da qui per ricevere i tozzi di pane che cadono dalle tavole imbandite di quelle cooperative che sono state in grado di saccheggiare le nostre terre, tanto da rendere del tutto inutili accorpamenti del calibro di Moldaunia et similia, visto che qui non è rimasto più niente di cui impossessarsi. Si diceva di quei ragazzi, gente scappata da terre che più che coltivate, spesso vengono minate con prodotti d’italica manifattura… Il terzo punto è quello che abbraccia i primi due, nonostante la repulsione fra questi: La disponibilità di terreni agricoli, spesso abbandonati a sé stessi, in nome di un diritto di proprietà che non può venir scalfito, ma neppure regolamentato, da chi viene eletto per rappresentarci e legiferare, ovviamente per paura di ricadute negative sulle prossime possibilità di restare abbarbicato alla poltrona.

Venendo al dunque: fatto salvo il diritto di proprietà, che grazie a Dio è ancora sacro, se i politici d’ogni livello, messe per una volta da parte le loro ataviche paure, cominciassero a tassare i proprietari delle terre incolte, abbassando progressivamente l’imposta a chi permettesse la coltivazione dell’agro suddetto a chiunque sia in vena di lavorare per vivere, senza aspettare la Manna dal cielo, questi beneficiari dell’altrui fiducia otterrebbero almeno quattro vantaggi in un sol colpo.

1°: La possibilità di poter dire: Noi ci proviamo e tu che non hai lavoro, se veramente ne vuoi, ora ne hai a disposizione, magari per guadagnare quanto ti spetta per ciò che produci;

2°: La possibilità di prevenire incendi e frane, visto che i terreni oggi preda di incendiari e compari che restano il più delle volte impuniti, in questo modo sarebbero presidiati da chi, con interesse, lo farebbe e lo farebbe anche meglio delle migliori forze dell’ordine;

3°: Una radicale riduzione di delinquenza e dedizione a ciò che viene definito “Vizio”, atteso che se si vada a lavorare, poi resti poco tempo per perderne senza produrre, visto che ci si deve riposare;

4°: Il rispetto rinato da parte di chi, oggi derubato impunemente, non avrebbe più ragione di rivoltarsi contro di loro, perché automaticamente cesserebbe la ragione, atteso che i Nostri politici e i di loro galoppini, ci penserebbero più di una volta a derubare chi oggi dissanguano in tutti i modi.

In definitiva e volendo chiudere il discorso riferito alla valle del Fortore, ai terreni abbandonati a sé stessi, alla possibilità d’impiegare lavoratori e o giovani laureati nel ramo, magari per far rinascere ad un prospero futuro queste nostre terre quasi deserte ed abbandonate a chi viene a depositarci i propri rifiuti: Perché non prendere esempio da quei molisani che nel tempo hanno dimostrate le loro capacità di coltivare nuove piante o riprendere a produrre varietà in agricoltura che dal Molise sono via via sparite, portatrici di guadagno reale, invece di piangersi addosso, sapendo che a pochi chilometri da noi c’è chi, a tutto pensa fuorché a lasciare casa propria per andare a servire chi poi nemmeno ne apprezza il gesto?

Vittorio Venditti

