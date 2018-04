E’ ancora ‘Speciale elezioni’ de ‘Il Quotidiano del Molise’ domani in edicola, oggi il tutto esaurito

Ha fatto registrare il tutto esaurito nelle edicole, il numero ‘Speciale Elezioni Regionali 2018’ con 10 pagine intere con tutte le preferenze per ogni singolo candidato, i componenti della nuova assemblea di Palazzo D’Aimmo, con tutti i commenti e le interviste ai protagonisti della tornata elettorale che ha tenuto l’intera Italia con il fiato sospeso. Tantissime le telefonate e le mail giunte in redazione dai nostri affezionati lettori per accaparrarsi l’ultima copia. Niente paura, domani si replica con un’edizione ancora dedicata all’appuntamento elettorale più discusso, con tutti i retroscena, le curiosità e nuovamente tutte le preferenze espresse.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp