Due incidenti a Campomarino a distanza di poche ore: 2 feriti lievi

CAMPOMARINO. Due incidenti nel pomeriggio di oggi in zona Campomarino. Il primo ha visto coinvolto un 31enne che è uscito fuori strada ribaltandosi con la propria vettura nei pressi di nuova Cliternia. Fortunatamente se l’è cavata con qualche escoriazioni medicata al San Timoteo. Il secondo è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto in via Crispi. Il giovane, in sella al proprio scooter, ha finito per impattare contro un auto. Anche per lui il trasferimento all’ospedale di Termoli per accertamenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp