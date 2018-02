Due fratellini dormono abbracciati dopo essere stati abbandonati

Due fratellini che dormono abbracciati, uniti più che mai, l’amore che li unisce è la loro unica forza.Vivono l’uno per l’altro da quando sono stati abbandonati. Inseparabili a sfidare il destino.

Ora sono nei pressi di un agriturismo, ma il proprietario non riesce a garantirgli un pasto quotidiano perchè è spesso fuori sede. Uno dei due ha richiesta di adozione, ma non possiamo lasciare l’altro da solo…morirebbe.

Si trovano in Molise ma arrivano ovunque

Per info: 3891135543

