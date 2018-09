“Drenare” il cervello. Ecco la posizione definitiva per dormire

Gli esseri umani passano circa un terzo della loro vita dormendo, questo è risaputo, a causa della necessità di riposare e ricaricare il corpo e il cervello. Una postura corretta aiuta a prevenire il dolore cervicale e alla schiena come pure ad evitare tutta una serie di problemi, ed anche questo è generalmente risaputo.

La vera novità, frutto di una serie di ricerche pubblicate dall’Istituto Americano di Postura, è che il modo in cui dormiamo la notte influenza anche il “drenaggio” celebrale. Il concetto fa riferimento al sistema glinfatico, il flusso encefalico finalizzato alla rimozione delle sostanze extracellulari di scarto. Un funzionamento del tutto analogo, quindi, al sistema linfatico, responsabile della rimozione delle proteine extracellulari da tutto il corpo.

Il percorso glinfatico consiste in un meccanismo di pulizia per la rimozione del fluido interstiziale dai compartimenti del cervello e del midollo spinale. I ricercatori hanno dimostrato che i soggetti con sistema glinfatico compromesso a causa di traumi celebrali sono maggiormente soggetti a demenza e Alhzeimer. L’intero meccanismo è regolato dai livelli di eccitamento del cervello e per questo il momento del sonno è un fattore chiave. Durante il sonno, infatti, il volume degli spazi interstiziali aumenta rispetto ai momenti di attività celebrale, il che produce una rimozione degli scarti più veloce. Gli essere umani possono assumere diverse posizioni durante il sonno, che possono quindi avere impatti anche sulla rimozione delle scorie.

I ricercatori confermano che il flusso e la pulizia glinfatica sono superiori se dormiamo sul fianco o supini. Alcuni di essi ipotizzano che dormire sul fianco sia stata proprio un’evoluzione finalizzata ad ottimizzare il meccanismo di rimozione delle scorie durante il sonno. Le abitudini durante il sonno possono avere quindi un impatto sulla nostra salute: bisogna progettare attentamente la postura nella quale dormiamo e non lasciare tutto al caso.