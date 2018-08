Dramma nella notte, 16enne muore investito da uno scooter

Dramma nella notte sulla strada che collega San Felice del Molise a Montefalcone. Per cause ancora in corso di accertamento un ragazzo di 16 anni è stato investito a morte da uno scooter quando era da poco passata l’1.30 della notte appena trascorsa. Sul posto un’ambulanza del 118 dalla postazione di Castelmauro. Il corpo del giovane è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Sono in corso gli accertamenti e si attendono le disposizioni della Procura competente.

