Dramma di Ripalta, identificate le vittime: ascoltati i due braccianti sopravvissuti

RIPALTA. Lhassan Goultaine (Marocco, 39 anni), Anane Kwase (Ghana, 34 anni), Mousse Toure (Mali, 21 anni), Lahcen Haddouch (Marocco, 41 anni), Awuku Joseph (Ghana, 24 anni), Ebere Ujunwa (Nigeria, 21 anni), Bafoudi Camarra (Guinea, 22 anni), Alagie Ceesay (Gambia, 24 anni), Alasanna Darboe (Gambia, 28 anni), Eric Kwarteng (Ghana, 32 anni), Romanus Mbeke (Nigeria, 28 anni) e Djoumana Djire (Mali, 36 anni). Questi sono i nomi dei 12 braccianti morti nel tragico incidente di lunedì 6 agosto all’altezza del bivio di Ripalta in territorio di Lesina, in provincia di Foggia. Sono state identificate tutte le vittime dell’incidente che ha avuto una ribalta anche a livello nazionale. Le prime sette erano state identificate subito, grazie al fatto che, al momento dell’incidente, avevano con loro i documenti di riconoscimento. Per le altre, invece, è stato necessario ricorrere alle impronte digitali. Si tratta di braccianti africani sette dei quali avevano avuto rapporti di lavoro a Campomarino nell’azienda agricola “Di Vito”, come riportato anche dal quotidiano “Repubblica” che ha dato spazio alla notizia. E mentre in tanti si sono fermati a piangere la morte di braccianti agricoli sfortunati le indagini della Procura di Foggia vanno avanti: nelle scorse ore l’azienda molisana è stata sottoposta a controlli di rito e si sta verificando se anche le altre vittime lavorassero per la stessa impresa o meno. Due le indagini che sta portando avanti il procuratore di Foggia, Ludovico Vaccaro: uno relativo alle cause dell’incidente che ha visto coinvolti nello scontro il furgone che trasportava i braccianti e il tir. La seconda indagine, invece, è tesa a verificare se i braccianti possano essere vittime di caporalato o meno. Nell’indagine della Procura di Foggia, al momento a carico di ignoti, si ipotizza il reato di intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro, cioè di caporalato. Sono stati i documenti in possesso ai braccianti a far risalire all’azienda agricola molisana con il titolare che ha rilasciato una intervista al giornalista Giuliano Foschini di “La Repubblica”. Il titolare Giovanni ha subito messo in chiaro che sui suoi terreni lavoravano “solo in sette e tutti assunti regolarmente. Li avevo visti in faccia poco prima – ha raccontato parlando del suo dolore verso quello che è successo – hanno messo le mani nella mia terra. Al telegiornale ho visto quel pullman e ho capito tutto. Ho provato a chiamare il ragazzo, Lhassan, non mi ha risposto. Penso che non si possa parlare di caporale, è vero, organizzava il trasporto, noi ci rivolgevamo a lui per avere la manodopera ma semplicemente perché conosceva i ragazzi che noi assumevamo. Si spaccava la schiena insieme a noi, anche l’altra mattina. Io sono pensionato ma sono andato a dare un occhiata”. E sulle condizioni di vita dei braccianti il 67enne è chiaro: “ma che colpa abbiamo noi? Sono altri che dovrebbero intervenire. Chi si chiede come sia possibile che la salsa costa 40 centesimi?”. E ancora la volontà di partecipare ai funerali “che non so dove si faranno” e quella di piantare sette alberi di ulivo in ricordo delle sette giovani vite che sono state spezzate lungo la Statale 16. “Questa azienda non si deve dimenticare di quei ragazzi: gli ulivi hanno radici forti. Sarà una maniera per credere che la morte è solo un passaggio”. I due braccianti sopravvissuti all’impatto, e attualmente ricoverati nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, sono stati già ascoltati dagli investigatori che hanno raccolto le loro dichiarazioni, sia per ottenere indicazioni sulla dinamica dell’incidente, sia per avere informazioni su tempi, compensi e modalità del loro lavoro nei campi.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp