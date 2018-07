Dramma del 47enne, terminata l’ispezione. Sosto: “La rete dell’emergenza ha retto”

E’ finita quando erano da poco scoccate le 15 l’audizione che gli ispettori del Ministero hanno effettuato al San Timoteo di Termoli per passare al setaccio tutto quello che è accaduto nel caso del 47enne di Larino dichiarato in morte cerebrale all’ospedale di San Giovanni Rotondo. “Sono stati ascoltati i tecnici e gli ispettori hanno avuto un colloquio con il personale e con tutti coloro che sono entrati in contatto con l’uomo – ha affermato il direttore sanitario Sosto – sono stati effettuati sopralluoghi ed è stato verificato tempo e la rete dell’emergenza-urgenza che a mio avviso ha retto perché rientra nella media”. Sotto la lente la questione della tac in manutenzione programmata. “Anche se fosse stata a Larino non sarebbe cambiato nullo”. E sulla possibilità di potenziare il San Timoteo è stato chiaro: “c’è un piano di finanziamenti che è stato già inviato al Ministero per un potenziamento dal punto di vista tecnico”. A breve dovrebbe esserci la relazione successiva all’audizione.

