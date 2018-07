Dramma del 47enne, al San Timoteo arrivano gli ispettori ministeriali

TERMOLI – (11.30) Sono arrivati per verificare il carteggio e acquisire informazioni rispetto al dramma che ha colpito il 47enne di Larino per il quale è stata dichiarata la morte cerebrale all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Stando a quanto riferito dai vertici Asrem sarebbe stata rispettata la rete dell’emergenza e la tempistica relativa al caso. I tecnici del Ministero sono entrati nei locali della direzione aziendale per iniziare l’ispezione.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp