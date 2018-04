Dramma alla Carrese di Chieuti, muore un anziano di Nuova Cliternia

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

Dramma alla Carrese di Chieuti di questo pomeriggio. Stando alle prime informazioni un uomo originario di Nuova Cliternia sarebbe morto dopo essere stato investito da un cavallo. L’uomo avrebbe superato le barre di protezione credendo che fossero passati tutti e tre i carri e non si è accorto del sopraggiungere di un cavallo che lo avrebbe investito. L’uomo sarebbe morto sul colpo. Grave un’altra persona.

La redazione ha deciso di non pubblicare il filmato in nostro possesso relativo all’incidente, per non turbare la sensibilità dei lettori e per rispetto dei familiari della vittima.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp