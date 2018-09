Dopo otto anni il Procuratore Albano lascia Isernia

«Lascio il mio incarico con soddisfazione per quanto fatto ma al contempo sono triste perché qui lascio colleghi e amici».

Queste le parole del procuratore di Isernia Paolo Albano che ha voluto incontrare la stampa e la autorità prima di congedarsi dal suo incarico per andare in pensione. Al suo fianco il dottor Gianfranco Di Filippo, funzionario giudiziario e stretto collaboratore del procuratore in questi otto anni nel capoluogo pentro. Albano ha voluto augurare buon lavoro al suo successore, il dottor Fucci, e ha ricordato le tante operazioni portate a termine, con particolare attenzione alle indagini mirate al contrasto e alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, corruzione e reati ambientali.

Riguardo questi ultimi ha annunciato che a breve si concluderà un’inchiesta sull’inquinamento nella piana di Venafro. A giorni, infatti, arriveranno in Procura i risultati di un’indagine effettuata da una società esperta nel settore in merito alla qualità dell’aria e delle acque in diversi territori a confine tra Molise e Campania.