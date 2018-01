Dopo Di Maio un altro pentastellato in Molise, Di Battista a Larino il 17 febbraio

LARINO. Dopo Luigi Di Maio è la volta di Alessandro Di Battista. Il deputato del Movimento 5 Stelle sarà infatti a Larino il 17 febbraio, quale tappa del #Futuroinprogramma tour, che vedrà il parlamentare girare l’Italia a bordo di un camper convincere gli italiani a sostenere i venti punti del programma di governo del MoVimento 5 Stelle. “Ci sono le nostre priorità. Il taglio delle 400 leggi inutili in questo Paese, poi l’obiettivo di Italia smart nation, dunque investimenti per nuove opportunità di lavoro, nuove tecnologie, internet delle cose, auto elettriche e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Un pilastro fondamentale è il reddito di cittadinanza, che include anche la pensione di cittadinanza. C’è poi il comparto fisco, con l’abbassamento delle tasse per migliorare la qualità della vita grazie al taglio degli sprechi. E ancora sicurezza, legalità, stop al business dell’immigrazione e tutela dei risparmi dei cittadini. Quindi il supporto alle famiglie, la banca pubblica per gli investimenti, la lotta a corruzione, mafie e conflitti d’interesse. Fra i venti punti ci sono pure il superamento della buona scuola, la valorizzazione e tutela del made in Italy, investimenti sulla green economy, senza dimenticare il superamento della legge Fornero e l’obiettivo di una giustizia rapida, equa ed efficiente. Metteremo 50 miliardi nei settori strategici fra innovazione, energie rinnovabili, manutenzione del territorio, banda ultra larga e mobilità elettrica. Non sarò candidato – spiega – ma fa poca differenza. Sono un cittadino italiano che lotta. Partirò in camper il 1 febbraio e girerò tutta l’Italia. Nelle piazze potrete ascoltare le nostre idee e conoscere i nostri candidati. Quando vi dico “venite con me” non vi sto chiedendo un favore. Vi sto dicendo che avete il dovere di partecipare, di combattere per i diritti, di alzare la testa. Di essere sovrani! Sarà un percorso magnifico”.

