Dopo 10 anni tornano le Penne Nere a Colli al Volturno

COLLI A VOLTURNO. Torna dopo dieci anni esatti il Raduno Intersezionale delle Penne Nere a Colli. La notizia, giunta da pochi giorni nella sezione degli alpini collesi, ha già fatto il giro del paese e accendere i motori della macchina organizzata della sezione locale.

La data ufficiale sarà il 29, 30 e 1 luglio 2018. Un evento al quale centinaia di “veci” e giovani alpini non mancheranno all’adunata, ribadendo il forte attaccamento al glorioso Corpo degli Alpini. Di sicuro saranno tre giorni pieni di ricordi e d’incontri. L’adunata si svolge in più giorni e ha suo culmine la domenica con la sfilata di decine di migliaia di alpini per le strade della città ospitante. Al Raduno partecipano solo gli iscritti all’Associazione

Nazionale Alpini, che vengono divisi per Sezioni Ana d’appartenenza (i primi a sfilare sono gli alpini delle Sezioni all’estero, ultimi quelli della Sezione ospitante) e accompagnati dalla banda o fanfara. Le uniche altre persone che possono partecipare alla sfilata sono le autorità politiche locali e nazionali che prendono parte all’evento (generalmente ministri, sindaco, presidente della Provincia e di presidente della Regione). Il pubblico si colloca ai lati o sulle tribune.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp