Donato Toma nuovo Presidente della Regione Molise – SEGUI LA DIRETTA

Mancano poche sezioni ma il gap con Andrea Greco è diventato incolmabile: Donato Toma è il nuovo Presidente della Regione Molise. Dopo una lunga notte di scrutinio è questa la scelta che la maggioranza dei molisani ha voluto compiere nel segreto dell’urna restituendo la regione al centrodestra dopo cinque anni di governo di centrosinistra. “Sarò il Presidente di tutti. Sono sceso in campo per vincere, abbiamo fatto un lavoro enorme recuperando 17-20 punti di differenza in avvio di spoglio, ora possiamo festeggiare”. Entusiasmo alle stelle all’Hotel Rinascimento di Campobasso, quartier generale del centrodestra. Il primo a telefonare il neo eletto Presidente è stato Carlo Veneziale: “Sei un signore e sai che ti voglio bene” ha risposto Toma ad uno dei suoi sfidanti.

Dall’altra parte Andrea Greco, candidato del MoVimento 5 Stelle: “Sarò la testa d’ariete della difesa dei diritti dei molisani, per quanto all’opposizione. Il Molise non riesce a voltare pagina una volta per tutte. Dispiace perché non siamo riusciti a liberare la nostra regione dai soliti volti della politica. Sono contentissimo per la risposta della mia città, Agnone, ma adesso i problemi saranno per tutti i molisani che dovranno continuare per altri cinque anni con gli stessi consiglieri. Nei piccoli centri i nostri sfidanti hanno fatto una sorta di campagna elettorale porta a porta, molto lontano dal nostro stile di fare politica, questo ha fatto la differenza”.

Gli eletti per la maggioranza dovrebbero essere i seguenti: Cavaliere, Scarabeo, Romagnuolo (Forza Italia); Cotugno e Cefaratti (Orgoglio Molise); Micone (Udc); Niro e Di Lucente (Popolari per l’Italia); Romagnuolo (Lega); Pallante (Fratelli d’Italia); Iorio (Iorio per il Molise); Perrella (Movimento per la Sovranità).

