Donato Toma tra la gente, parte il “#perbene tour Molise”

Mercoledì 4 aprile, alle ore 11.30, nel piazzale antistante il Castello Monforte di Campobasso, il candidato presidente alla Regione Molise della coalizione di centrodestra, Donato Toma, terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà presentato il “#perbene tour Molise”.

Un van, due autovetture, gazebi informativi e un gruppo di giovani attraverseranno in lungo e in largo la nostra regione, raggiungeranno i 136 comuni molisani, faranno tappa nelle borgate e nelle frazioni dei paesi per parlare con la gente, condividere il programma, ascoltare le richieste dei cittadini.

“I prossimi giorni – dichiara Toma – ci vedranno impegnati in un lavoro entusiasmante che ci porterà a stretto contatto con i molisani, ai quali illustreremo il nostro programma, le nostre idee, le nostre soluzioni”.

“Si tratta – spiega il candidato presidente – di un work in progress, in quanto confronteremo le azioni che intendiamo mettere in campo con le proposte dei cittadini molisani, accoglieremo le loro istanze, accetteremo i loro suggerimenti per arrivare ad una sintesi di quello che ci impegniamo a fare nei prossimi cinque anni al governo di questa regione”.

“Sappiamo – prosegue – che il momento non è dei migliori, che tra la gente prevale un legittimo senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Temi come il lavoro, la sanità, la viabilità, i trasporti, sono lì a dimostrare tutta l’inefficienza di una classe dirigente. Ci rendiamo conto che gridano vendetta. Ma i problemi non si risolvono con il rancore, con il voto di pancia. Noi ci candidiamo a riaccendere la speranza dei molisani senza la demagogia e i populismi dei “masanielli” di turno, mettendoci in gioco non con promesse vacue, ma spiegando come intendiamo intervenire e, soprattutto, dove e come reperire le risorse”.

“L’invito che rivolgiamo a cittadini molisani – conclude il candidato presidente – è quello di recarsi ai nostri gazebi, dove saranno accolte le loro richieste, verbali o scritte, e potranno reclamare i loro diritti. Li aspettiamo”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp