Con Donato Toma almeno 10 liste

Alle 12 scade il termine per la presentazione delle liste. Qualcuno già ha provveduto a farlo ieri (su tutti i Cinque Stelle). La maggior parte dei rappresentanti, in ogni caso, si presenterà in Tribunale questa mattina. Dovrebbero essere 10-11 le liste a sostegno di Donato Toma (considerando che non ci saranno le due dell’avvocato Michele Marone che proprio nel pomeriggio di ieri ha sciolto le riserve dichiarando il proprio sostegno al commercialista ma senza liste). Ci sarà con una sua lista, così come aveva anticipato, l’ex governatore Michele Iorio. Con lui anche Gianfranco Vitagliano (assessore ai tempi di Iorio).

Tra i Sovranisti sarà presente Carlo Perrella e il giornalista Pino Saluppo. In Forza Italia ci saranno, oltre all’uscente Nicola Cavaliere anche molte new entry: su tutti Massimiliano Scarabeo, già in quota Pd, Eugenio Nico Romagnuolo e Armandino D’Egidio, attuale sindaco di San Polo Matese. C’è attesa anche per conoscere i candidati della Lega, il partito che ha raccolto più consensi nsieme al Movimento Cinque Stelle alle recenti politiche. Di sicuro ci saranno Aida Romagnuolo e Filomena Calenda.

Con l’Udc dovrebbero correre Nicola Travaglini, sindaco di Montenero di Bisaccia, Salvatore Micone e una vecchia conoscenza della Regione, Franco Giorgio Marinelli. Sempre a sostegno di Toma correranno i candidati con Fratelli d’Italia, vale a dire: l’avvocato Gianfederico Cecanese, Filoteo Di Sandro, Quintino Pallante, Costanzo Della Porta e Giovancarmine Mancini.

Pronta anche la lista dei Popolari per l’Italia di Vincenzo Niro. A sostegno di Toma anche una lista ‘ambientalista’, quella dell’avvocato Paola Liberanome che proprio nei giorni scorsi ha confermato il suo appoggio al professionista di origini campane. Orgoglio Molise di Vincenzo Cotugno nelle scorse ore ha reso noto anche il simbolo: nella lista dovrebbe esserci l’avvocato Antonio Galasso e l’ex sindaco di Campodipietra, Gianluca Cefaratti e il sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D’Ambrosio. Oggi, in ogni caso, si conosceranno tutti i nomi.

