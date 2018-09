Donato l’arrotino ricoverato al “Veneziale”: «Spero di cavarmela» (Foto e videointervista)

Donato, l’88enne di Frosolone conosciuto a Campobasso come “l’arrotino”, questa mattina è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Isernia per effettuare delle trasfusioni di sangue in quanto gli è stata diagnostica un’anemia, a causa, probabilmente, della gamba che, alcuni giorni fa, aveva sanguinato copiosamente (come spesso gli accade) prima mentre stava raggiungendo il terminal per prendere il bus e tornare a casa dopo la sua solita giornata di lavoro in via Monte San Gabriele, e successivamente nella sua abitazione. (l’articolo QUI)

I sanitari del Veneziale hanno deciso di trattenerlo qualche giorno per capire meglio, attraverso accertamenti mirati, come curare definitivamente la sua patologia (un’ulcera flebostatica). Ricordiamo che grazie all’intervento del Quotidiano del Molise Donato, che aveva fatto ricorso dapprima al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso per poi tornare nella sua abitazione di Frosolone, ha trovato posto presso il vicinissimo istituto di Sant’Elena Sannita dove è accudito e soprattutto attentamente monitorato dai sanitari. La sua storia ha intenerito i cuori di tantissime persone, felici soprattutto per il fatto che, solo al mondo, con questo tipo di problema, Donato non può assolutamente cavarsela autonomamente e adesso, invece, ha trovato chi si prenderà cura di lui.