Domenica il Giro d’Italia attraversa il Molise: l’elenco delle strade chiuse

Domenica, 13 maggio la 9^ tappa del 101° Giro d’Italia – Pesco Sannita (BN) – Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore) – attraverserà anche il Molise.

La carovana dei corridori proveniente dal territorio della Regione Campania, percorrendo la SS 87 farà il suo ingresso nella regione Molise attraversando il territorio del Comune di Sepino. Successivamente, sempre sulla SS 87, si dirigerà verso i Comuni di San Giuliano del Sannio e Guardiaregia e si dirigerà verso lo svincolo di Campobasso sulla SS 17 per poi proseguire verso i territori dei Comuni di Campochiaro e San Polo Matese. Successivamente raggiungerà il Comune di Bojano attraverso lo svincolo Boiano-Campobasso rampa contromano dir Boiano Loc. Stroffelini (contromano) via Cavadini (contromano), Corso dei Pentri, via Calderari. I ciclisti, continuando la corsa, raggiungeranno di nuovo la SS 17 per proseguire verso San Massimo, Svinc. Boiano, San Massimo, Bivio di Campitello Matese; proseguendo la corsa i ciclisti faranno ingresso nel territorio della Provincia di Isernia dirigendosi verso Cantalupo nel Sannio, Svinc. di Cantalupo nel Sannio, Santa Maria del Molise, Castelpetroso Svincolo Santa Maria Addolorata, Pettoranello del Molise, Isernia, Svinc. Isernia Nord, Isernia, Miranda, Inn. SS. 17 var, Isernia, Miranda, Roccasicura, Forlì del Sannio, Svinc. di Forlì del Sannio, Rionero Sannitico, Svinc. di Rionero Sannitico.

A garanzia dell’ordinato svolgimento della gara e della sicurezza della circolazione, la Prefettura ha disposto la sospensione della circolazione lungo il percorso della competizione ricadente nel territorio della provincia di Campobasso, per ogni categoria di veicolo, dalle ore 10.40 per i veicoli in direzione di marcia Benevento e dalle ore 11.10 anche per i veicoli in direzione di marcia Isernia e fino a 15 minuti dopo il transito del veicolo con il cartello “fine gara ciclistica”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp