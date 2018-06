Domenica 1 luglio “Alla scoperta del Molise”

BOJANO. Domenica 1 luglio si terrà la tradizionale gita sociale “Alla scoperta del Molise” organizzata dall’Associazione Falco di Bojano. L’appuntamento giunto alla sedicesima edizione, si prefigge l’obiettivo di riscoprire le bellezze naturali della nostra regione.

Due le visite guidate: la prima al museo della memoria contadina a Casalciprano e la seconda al museo della Rupe e alla Chiesa Rupestre di Pietracupa. Come di consueto i partecipanti alla gita, aperta sia ai soci che ai simpatizzanti, avranno la possibilità di consumare il pranzo al sacco. La Falco è nata a Bojano nel 2001 per iniziativa di alcuni cittadini particolarmente sensibili alle tematiche della tutela socioambientale. L’associazione ha scelto come proprio emblema il falco la cui vista, dieci volte più acuta di quella umana, è un monito ad essere attenti e vigilanti per avere un ambiente più pulito e più vivibile. L’attenzione dell’associazione

si è rivolta prevalentemente alle tematiche dell’inquinamento ambientale, difesa, tutela e educazione ambientale, ma anche argomenti di natura socio/culturale. Ogni anno, da orami sedici anni organizza l’iniziativa “Alla scoperta del Molise”, un modo per visitare le bellezze, spesso poco conosciute, della nostra regione. Per partecipare, è possibile contattare i membri dell’associazione.

