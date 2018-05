Domani ultimo giorno per pagare il bollo auto scaduto ad aprile

Domani, giovedì 31 maggio, scade il termine utile per pagare il bollo auto scaduto nel mese di aprile 2018. Presso gli Automobile Club di Campobasso e Isernia e le Delegazioni Aci di Campobasso, Termoli, Larino, Trivento, Portocannone, Isernia e Venafro é possibile pagare, senza incorrere in errori, sanzioni o interessi, le tasse di tutti i veicoli il cui bollo è scaduto nel mese di aprile 2018 (in particolar modo le autovetture) nonché le tasse delle auto nuove immatricolate negli ultimi dieci giorni del mese di aprile 2018.

All’ACI è possibile anche sottoscrivere l’addebito automatico del bollo sul proprio conto corrente, per evitare dimenticanze o aggravi per sanzioni e interessi..

Per ulteriori dettagli e informazioni e per conoscere gli indirizzi di tutti gli uffici e delegazioni Aci in Molise è possibile visitare i siti www.campobasso.aci.it;www.isernia.aci.it; www.aci.it o tenersi costantemente aggiornati sulla pagina Facebook Aci Molise Automobile Club Campobasso e Isernia, e cliccare “mi piace”.

