Domani la consegna del Dae installato lungo il Corso cittadino

CAMPOBASSO. É apparso ben visibile in pieno centro qualche giorno fa, il defibrillatore automatico esterno che testimonia come anche il nostro capoluogo si avvia a diventare ‘cardioprotetto’. L’apparecchio salvavita, posizionato lungo il Corso cittadino (vicino l’Ottica Sorio), sarà consegnato ufficialmente alla cittadinanza domani, giovedì 24 maggio, alle 16. Si tratta di un dono fatto al Comune da parte dell’Associazione CuoreNonMente, della compagnia teatrale “Le Matite Spuntate” e della Parrocchia dei Santi Bartolomeo e Paolo ed è stato acquistato con il ricavato del musical “Apri il cuore by Sister Act”. Lo spettacolo, risalente al gennaio 2016, sarà replicato il 27 maggio prossimo al Teatro Savoia di Campobasso a favore dell’Unitalsi. Il Dae è posizionato all’interno di una colonnina (totem) riscaldata e dotata di un sistema d’allarme e potranno usarlo anche i commercianti della zona dopo aver frequentato un corso di formazione sulle modalità d’intervento tenuto da medici e personale del 118. Le spese per la fornitura di energia elettrica saranno a carico del Comune.

