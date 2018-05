Documento Def, Toma: “Utilizzare avanzo di bilancio delle Regioni per investimenti”

Questa mattina Donato Toma ha preso parte all’audizione tenutasi a Montecitorio, dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per discutere del Documento di Economia e Finanza 2018. Presenti all’incontro anche le Commissioni parlamentari il cui presidente ha dato il benvenuto al neo Governatore del Molise augurandogli buon lavoro.

Le Regioni hanno rappresentato come e quanto in questi anni abbiano contribuito al risanamento della finanza pubblica, l’impegno profuso non solo in termini di risorse prelevate dal territorio, ma anche di servizi erogati a fronte dei tagli imponenti operati dallo Stato, ed hanno elencato una serie di proposte per far ripartire il Paese.

Nel suo intervento, il presidente Toma, dichiarandosi in linea con il documento della Conferenza, ha rivendicato l’urgenza di poter utilizzare l’avanzo di bilancio delle Regioni per poter investire in infrastrutture e in tutto quanto sia utile a far ripartire l’economia del Paese e generare occupazione.

