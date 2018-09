Diversità sui luoghi di lavoro: cosa è la vera inclusione

Tutelare la diversità è, per i tempi moderni, un valore. Molto facile a dirsi ma molto difficile metterlo in pratica, soprattutto sui luoghi di lavoro e soprattutto quando si parla di disabilità.

Non molto è cambiato dal lontano 1999, anno in cui con la legge 68 il legislatore ha inteso obbligare in qualche modo le aziende ad assumere anche gli appartenenti alle categorie protette.

Intanto, perché spesso i datori di lavoro hanno preferito pagare le sanzioni previste dalla normativa piuttosto che mettere in discussione la propria organizzazione interna per integrare queste persone. In secondo luogo perché, spesso, il mero rispetto della legge, l’imposizione dall’alto, non hanno comportato un adeguamento intelligente dell’organizzazione: in questi casi le assunzioni non hanno rappresentato nessun vantaggio professionale né per l’interessato né per l’azienda. Distorsioni applicative non ignorate dal legislatore, che con la legge 99 del 2013 ha cercato di porre in essere alcuni meccanismi correttivi e di mettere in risalto l’obiettivo principale del collocamento mirato per le persone disabili: l’integrazione lavorativa.

Ulteriori correttivi del 2015 (D. Lgs. 51 e 181) hanno cercato di incentivare ancora di più le assunzioni tramite sgravi contributivi, integrazione con le reti sanitarie e formative, la riduzione della percentuale minima di invalidità richiesta. Intervento chiave finale, il d.lgs. 185/2016 ha aumentato in maniera esponenziale le sanzioni per il mancato rispetto delle quote.

Dal punto di vista del datore di lavoro, rimane fermo il concetto che è necessario un vero e proprio percorso organizzativo. Un percorso che funzioni comprende l’analisi di posti di lavoro, la scelta delle forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti,gli strumenti e le relazioni interpersonali. In altri termini, la costruzione di un ambiente accogliente per la persona disabile è un compito imprescindibile.

La buona notizia per le aziende è che oggi sono disponibili una serie di servizi di consulenza qualificati e specializzati per la diversità e la disabilità basati sul management plurale.

Un approccio che promuove la gestione delle diversità come necessità prioritaria in modo da costruire progetti che coinvolgano tutti i livelli della struttura organizzativa. In poche parole, passare dal “diversity management”- che poneva l’accento su trattamenti differenziati – al “management plurale”, che costruisce un valore non solo di ordine economico ma anche di reputazione e benessere, nella convinzione che non ci sia successo stabile senza una altrettanto stabile sostenibilità.

Un aspetto fondamentale di questo nuovo approccio sono la co-progettazione, la co-gestione e la co-conduzione tra i vari professionisti, con e senza disabilità. A partire da questa diversity interna al team, si prosegue per contagio fino a coinvolgere l’intera organizzazione. L’inserimento di una persona con disabilità, in quest’ottica, non è affatto un adempimento di legge ma un’imperdibile occasione per costruire un percorso di inclusione che parta dallo sviluppo di una vera cultura dell’inclusione.

Eliana Marinelli