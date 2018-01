Divampa incendio nell’ex fabbrica Bentonite, cause ancora da accertare

TERMOLI. Due unità dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sono state impegnate nel primo pomeriggio di oggi a causa di un incendio verificatosi all’interno dello stabile in disuso che una volta ospitava la fabbrica di bentonite mineraria, in via dei Lecci. Il plesso, oramai in uno stato avanzato di degrado, ha offerto il fianco per un incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento. A bruciare materiale di scarto e rifiuti, il cui fumo prodotto ha spinto qualcuno a lanciare l’allarme. Giunti tempestivamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo prima che le fiamme potessero attecchire su altro materiale presente nello stabile. L’area è stata posta in sicurezza in brevissimo tempo.

