Divampa incendio all’alba, tre auto a fuoco e due devastate

TRIVENTO. Tre auto in fiamme, due completamente devastate. È accaduto nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, a Trivento, lungo strada Cappuccini, in pieno centro abitato. Le fiamme, sembra siano partite dalla macchina parcheggiata al centro e successivamente si sono allargate sulle altre due laterali. Le cause sono ancora da accertare, è quanto è stato riferito dalla locale caserma dei carabinieri, intervenuti assieme ai Vigili del fuoco di Campobasso. Un fatto non nuovo, un precedente caso si è verificato, tempo fa, proprio sulla medesima strada.

