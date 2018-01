Divampa incendio al Terminal, s’indaga su possibile origine dolosa (FOTO)

CAMPOBASSO. Questa notte un incendio è divampato all’interno del Terminal degli autobus cittadino. Sei le unità dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto con’Auto Pompa Serbatoio per domare le fiamme sviluppatesi all’interno della struttura ormai da tempo in disuso. É stato un cittadino a lanciare l’allarme contattando la sala operativa della Polizia di Stato. I materiali di risulta incendiati hanno provocato danni alle vetrate d’accesso allo stabile. S’indaga su una possibile origine dolosa dell’incendio le cui cause sono in corso di accertamento. Presenti sul posto una pattuglia della Polizia di Stato e un tecnico comunale, contattato per garantire un isolamento più efficace dei locali interessati dalle fiamme. Non risultano danni a persone.

