Disoccupati di lunga durata, il Molise tra le ultime dieci nella graduatoria Ue

CAMPOBASSO. La Calabria resta al top in Ue per tasso di disoccupazione giovanile (55,6%), passando però dalla terza posizione (58,7%) su 275 del 2016, alla quinta nel 2017. Risulta dai dati diffusi oggi da Eurostat. Peggio della Calabria fanno l’enclave spagnola in Marocco Melilla (62,7%); l’isola greca di Voreio Aigaio (58,2%), la regione ellenica di Ipeiros (58%); e il territorio francese d’oltremare Mayotte. Nella ‘top ten’ (età tra i 15 e i 24 anni) si trovano anche la Campania (54,7%, in settima posizione) e la Sicilia (52,9%, decima).

Il Molise (72,8%), invece, figura invece nona nella graduatoria dell’Ue per i territori che hanno la parte di disoccupazione di lunga durata (12 mesi e oltre) tra le più elevate. Precedono il Molise due territori d’oltremare francesi Mayotte e Guyana, e sei regioni greche (Attica; Tessaglia; Dytiki Ellada; Ipeiros; Sterea Ellada; Peloponneso). La media della disoccupazione di lunga durata nel 2017 è salita al 45%.

In proposito si registra una dichiarazione del presidente uscente della Regione Molise, Paolo di Laura Frattura: ‘’Non è emerso nulla di più di quello che già sapevamo, e cioè che in un territorio la cui economia è fortemente sbilanciata dal terziario pubblico, chi perde il lavoro non ha molto mercato, specie se ha una certa età’’.

Frattura non candidato alle elezioni che lo scorso 22 aprile hanno eletto il candidato di centrodestra Donato Toma, prosegue: ‘’E’ per questo che la nostra politica negli anni precedenti ha lavorato per esempio per instaurare l’Area di Crisi era necessario un piano, altro che certi racconti, dare certezze alle aziende proprio per quei motivi. va anche detto che comunque quando siamo arrivati nel 2013 abbiamo trovato 95 mila occupati e oggi ce ne andiamo con 107 mila – conclude il governatore uscente – cioè 12 mila in più in 5 anni”.

Nel 2017, inoltre, quattro regioni italiane hanno fatto registrare un tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media Ue (7,6%), ovvero superiore al 15,2%, assieme ad altri 31 territori Ue (13 greci; 9 spagnoli; 5 francesi). Si tratta di Calabria, 21,6%; Sicilia, 21,5%; Campania, 20,9%; e Puglia, 19,1%.

La provincia autonoma di Bolzano, con un tasso di disoccupazione del 3,1%, è invece l’unico territorio italiano (come del resto anche nel 2016) ad essere rientrato nel gruppo delle 56 regioni europee che hanno fatto registrare una percentuale di almeno la metà rispetto alla media Ue. Il tasso di disoccupazione più basso in Ue, nel 2017, è stato quello di Praga (Rep. Ceca) 1,7%, il più alto quello di Dytki Macedonia (Grecia), al 29,1%.

