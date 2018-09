Diritti e legalità 2018, domani la fase finale

CAMPOBASSO

Un progetto portato avanti durante lo scorso anno scolastico ed oggi arrivato alla fase finale. È “Diritti e legalità 2018” l’evento curato dalle scuole superiori di Campobasso e dell’Ats, insieme ad avvocati, magistrati, forze dell’Ordine ed una serie di soggetti e partner istituzionali. A presentare l’evento, questa mattina, nella sala consiliare del comune di Campobasso, Alessandra Salvatore, assessore alle Politiche Sociali: «Diritti e legalità è un progetto importante per tutto il contesto sociale, nato, per volontà di Libera contro le mafie, sulla base di un Protocollo d’Intesa con la Procura minorile e che ha visto le scuole impegnate in una serie di attività» ha detto l’assessore. «I ragazzi hanno partecipato anche ad un viaggio a Foggia e hanno simulato i processi direttamente nelle aule del Tribunale». A Palazzo San Giorgio presente, insieme all’assessore, l’attore Marco Caldoro, l’avvocato Mara Siravo ed una rappresentante del quartiere Montegrappa. «Il nostro quartiere viene visto come difficile e questo progetto rappresenta per noi anche una sorta di rinascita e di cambiamento» ha detto la signora Franca. «Le cose giuste devono partire dal piccolo e dai ragazzi che, con la giusta guida, possono crescere verso il cambiamento» ha concluso. Questo è il primo anno in cui la fase finale del progetto non verrà realizzata in Piazza Municipio ma in periferia. «Abbiamo deciso di spostare l’evento a Montegrappa perché tanti cittadini ed abitanti di quella zona hanno espresso il desiderio di voler riprendersi in mano il quartiere e costituirsi in comitato e fare cose belle all’interno dello stesso» ha spiegato l’assessore Salvatore. «Noi li sosteniamo con il pomeriggio ecologico che hanno realizzato loro e che ci vedrà coinvolti, dalle ore 16, con il supporto di strutture e di mezzi, e poi, dalle 18, ci sarà la maratona musicale organizzata dai ragazzi» ha concluso la Salvatore. «Si tratta di un vero e proprio progetto di sensibilizzazione contro il degrado ambientale e sociale. Insieme si può cambiare e daremo sempre il nostro contributo» le parole di Caldoro e Siravo. L’appuntamento per tutti, domani pomeriggio dalle 16, con Diritti e legalità nel quartiere Montegrappa.

