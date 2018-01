Dipendenti pubblici. Novità visite fiscali: controlli anche più volte in un giorno

Per i dipendenti pubblici fingersi malati non conviene più con l’avvento delle nuove regole sulle visite fiscali, entrate in vigore a partire da ieri. Non sarà più così facile ammalarsi per i lavoratori statali visto che, tra le novità rientranti nel cosiddetto ‘decreto Madia’ che attua la riforma della Pubblica Amministrazione, il medico può effettuare controlli ripetuti anche nello stesso giorno con incentivi economici per chi ne effettua di più. Inoltre, gli accertamenti oltre che reiterati saranno anche selettivi, al fine di verificare se chi si assenta spesso a ridosso del weekend o dei festivi sia effettivamente malato.

Nessuna modifica, invece, per quel che concerne le fasce di reperibilità che restano di sette ore per i dipendenti pubblici e di 4 per quelli privati.

Sono esonerati dalle visite fiscali i lavoratori con malattie nelle quali è a rischio la sua stessa vita, infortuni sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanze a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta (se almeno pari o superiore al 67%) in caso di ricovero ospedaliero o struttura sanitaria.

