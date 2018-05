Diga di Chiauci, a metà giugno la consegna dei lavori

Pericolo siccità scongiurato, la consegna dei lavori per il completamento della diga di Chiauci è stata programmata a metà giugno. A confermarlo è stato ieri il commissario dell’ente di bonifica, Franco Amicone, smentendo le voci allarmistiche che annunciavano la paralisi dell’invaso e per effetto domino, gravi problemi sull’erogazione idrica. Ad oggi la diga, considerata “invaso sperimentale” ha accumulato 4 milioni di metri cubi di acqua, così come autorizzato dal Servizio dighe del Ministero. “La stagione irrigua è cominciata regolarmente”, annota Amicone in un comunicato trasmesso a tutte le autorità e alla stampa. “L’acqua necessaria all’alimentazione degli impianti irrigui”, prosegue il commissario “viene prelevata al momento dalla presa del Trigno che ricade nel comune di San Giovanni Lipioni”. Contestualmente alle rassicurazioni, Amicone ricorda la storia della diga e fa il punto sullo stato dei lavori. “Il progetto esecutivo della diga”, annota il commissario “risale al 1982. La consegna dei lavori è avvenuta nel 1985. Il primo collaudo è datato 2000, il secondo (collaudo statico) è stato fatto nel 2005. Una volta ultimato, l’invaso potrà raccogliere 14,2 milioni di metri cubi di acqua. Fino ad oggi”, sottolinea Amicone “non è stato possibile riempire la diga per una serie di prescrizioni dettate dal Registro dighe di Napoli che su indicazione del ministero dei Trasporti e infrastrutture esegue verifiche periodiche. Non da oggi ma già nel 2008 e poi nel 2012”, ricorda Amicone “sono stati evidenziati diversi impedimenti da risolvere per il completamento della struttura. Alcuni riguardano la sistemazione dell’ammasso roccioso. Nel 2017 il ministero ha sollecitato l’esecuzione dell’intervento che era cantierabile già nel 2013 ma non è stato mai avviato perchè non fu trovata la copertura finanziaria nonostante proclami e comunicati trionfalistici”, ricorda il commissario rispedendo le critiche a chi ora lo accusa di inoperosità. “La copertura finanziaria è stata trovata dall’attuale giunta regionale grazie al Masterplan Abruzzo. Il Consorzio il 30 giugno 2017 ha pubblicato la gara d’appalto e il 23 marzo 2018 ha aggiudicato i lavori che ora sono in una elevata fase di avanzamento. Questo”, conclude Amicone “ci consentirà di proseguire con gli invasi sperimentali per aumentare il volume di acqua da invasare nel serbatoio di Chiauci”. La consegna dei lavori appaltati per il completamento della diga è prevista fra il 15 e il 20 giugno.