Diga del Liscione e Ponte Morandi accomunati da un anno: il 1967

Un’Italia che si presenta ancora una volta fragile e che attonita assiste all’ennesima Apocalisse. Questa volta è toccato a Genova, dove il cedimento del Ponte Morandi, attraversatissimo ogni giorno da decine di migliaia di persone con ogni mezzo, ha causato 35 vittime e una decina di dispersi (questo il bilancio finora) e tra queste anche un bambino di dieci anni. Un episodio che riapre nuovamente il dibattito nazionale sullo stato di manutenzione delle nostre infrastrutture stradali e sulla loro sicurezza. In particolare, le problematiche del ponte erano state avanzate sin dopo la sua inaugurazione avvenuta il 4 settembre 1967, alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Dalla sua costruzione il ponte, infatti, ha sin da subito evidenziato più di qualche criticità e negli anni è stato oggetto di manutenzioni profonde.

Intanto, anche due unità cinofile dei Vigili del fuoco di Campobasso sono partite per il capoluogo ligure.

Ma il pensiero va subito al Molise e, in particolare, al Ponte del Liscione che qualcosa in comune con il Ponte Morandi ce l’ha: il 1967. Infatti, proprio in questo anno, mentre il primo cominciava ad essere costruito, il secondo (quello crollato oggi) veniva invece inaugurato. “La Diga, nonostante sia trascorso mezzo secolo, non ha ancora ottenuto il collaudo”, ad affermarlo il deputato pentastellato Antonio Federico che, all’inizio del mese di luglio, ha presentato una interrogazione al Ministro Danilo Toninelli.

