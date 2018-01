Diffamazione. Di Pietro jr la spunta su Sgarbi

“Sono anni ormai che io e mio padre subiamo attacchi gratuiti e di natura puramente diffamatoria. Tante cause fatte e altrettante vinte. Questa è l’ultima in ordine di tempo. Andiamo avanti con la consapevolezza che purtroppo, soprattutto in clima elettorale, la macchina del fango e i suoi ingranaggi non si fermeranno, con i vari “Sgarbi” di turno pronti a screditarci”. In un post su facebook, il consigliere regionale Cristiano Di Pietro ha pubblicato la sentenza con la quale Vittorio Sgarbi è stato condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno (per diffamazione) 7mila euro. Oltretutto il giudice del Tribunale di Larino ha anche disposto la rimozione dell’intervista dal titolo ‘Incredibile Sgarbi spara a zero su Di Pietro, l’amante e il figlio’ da youtube e da qualsiasi ulteriore canale internet entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (per ogni giorno di ritardo è prevista un’ammenda ulteriore di 10 euro). Sgarbi è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali. La vicenda, come anticipato, è nata in seguito alle dichiarazioni diffamatorie rese da Sgarbi in una intervista a Telecineforum, dalla quale poi è stato estrapolato il video pubblicato su youtube.

