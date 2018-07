Diffamazione, assoluzione per Iorio

“Sono sempre stato convinto che non c’era alcuna responsabilità e che l’ex Governatore Michele Iorio avrebbe trovato giustizia e così è avvenuto”. Questo il commento dell’avvocato Arturo Messere dopo l’assoluzione dinanzi ai giudici della Corte d’Appello di Campobasso per l’ex presidente della Regione, l’editore Annunziata (difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro) e per l’allora direttore di testata della Gazzetta del Molise. L’accusa era quella di diffamazione. Stando al teorema ipotizzato dagli inquirenti, l’ex governatore aveva diffamato i figli dell’autore del libro ‘Il Regno del Molise’. Iorio, in sostanza, aveva detto per l’accusa che quel libro era stato scritto in quanto lui, in qualità di Governatore, non aveva sistemato i figli dell’autore.

Accusa, quella nei confronti dell’ex presidente, completamente ‘caduta’ nella mattinata di ieri dinanzi ai giudici di secondo grado. Infatti il verdetto è stato di assoluzione con la formula più ampia e cioè ‘perché il fatto non sussiste’. Dinanzi al giudice di primo grado Iorio era stato condannato al pagamento di una ammenda di 600 euro. Ora si aspettano le motivazioni dei giudici della Corte d’Appello di Campobasso che, come detto, nella giornata di ieri hanno assolto Iorio, Annunziata e l’allora direttore di una testata regionale. Una vicenda che non è escluso possa concludersi, adesso, definitivamente dinanzi ai giudici della corte di Cassazione.