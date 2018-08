Diabete, ad Agnone dati preoccupanti

di Vittorio Labanca

AGNONE. E’ partito da Agnone con due giorni d’anticipo sul previsto, il tour “In giro con il diabete”, una manifestazione ciclistica che si sviluppa in tre giornate, su altrettante tappe. Una iniziativa che mira a sensibilizzare sulla patologia del diabete di tipo I. Dopo le edizioni svolte in Puglia, Lombardia e Toscana-Lazio quest’anno è toccato al Molise.

Un messaggio di sensibilizzazione verso una patologia che Antonio Antonelli, medico-specialista dell’ospedale Caracciolo di Agnone da anni, porta avanti.

“Alla fine del 2017 –ci dice Antonelli- le persone che soffrono di tale patologia rappresentano il 7,1% della popolazione (dato sottostimato) contro il 6,2% nazionale, con una spesa per il solo Molise che s’attesta incredibilmente in oltre 60 milioni di euro all’anno somma questa che da sola sanerebbe il buco economico dell’intera sanità e non solo regionale.

